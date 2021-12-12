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Нападающего «Ак Барса» Воронкова унесли на носилках во время матча с «Салаватом Юлаевым»

19:36, 12.12.2021
Нападающего «Ак Барса» Воронкова унесли на носилках во время матча с «Салаватом Юлаевым»
Фото: pixabay.com

Нападающего казанского «Ак Барса«Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках во время игры с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в конце второго периода матча Воронков получил удар в голову от форварда уфимской команды Петра Хохрякова. Того удалили до конца игры.

В начале декабря стало известно, что Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала. Он должен пройти в Москве с 15 по 19 декабря 2021 года.

Дарья Акимова
СпортХоккей Татарстан

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