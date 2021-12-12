Байден пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения на Украину

Президент США Джо Байден сделал заявление, что Россия будет изолирована финансово в случае вторжения на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, власти США сами поверили, что данная информация о войне с Украиной — не информационный вброс, а настоящая правда. Путин в разговоре с Байденом сообщил, что российские войска находятся на территории своей страны и никому не угрожают.

Фото: pixabay.com

Ранее Путин заявил, что хотел бы увидеться с Байденом лично.



Дарья Акимова