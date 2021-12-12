Путин заявил, что хотел бы увидеться с Байденом лично

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы увидеться с Байденом лично. Кадры с открытия переговоров с президентом США Джо Байденом вышли в эфир в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — сказал Путин в ответ на сожаления Байдена, что не получилось увидеться на саммите Группы двадцати в Риме.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о встрече президентов в очном формате рано. По его словам, это вопрос на будущее.



Фото: kremlin.ru

8 декабря Владимир Путин оценил прошедшие накануне онлайн-переговоры с американским лидером Джо Байденом как позитивные, открытые, предметные и конструктивные. О том, что глава государства остался доволен форматом общения с коллегой, говорил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Положительную оценку саммиту Путина и Байдена дал и президент Украины Владимир Зеленский. При этом детали встречи он комментировать не стал. В НАТО же считают, что новый разговор между двумя президентами открывает хороший путь вперед к возможности укрепления безопасности в Европе. На онлайн-саммите Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена главы государств отметили необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО.

Ольга Шагиева