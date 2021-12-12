С 2022 года пенсионеры, работавшие в сельской местности, будут получать надбавку к пенсии

С 2022 года пенсионеры, отработавшие в сельской местности 30 и более лет, будут получать надбавку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В сельский стаж включается работа на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях, выполнявшаяся до 1992 года.

Также дополнительные деньги получат пенсионеры, занятые после 1992 года в растениеводстве и животноводстве. При этом, проживать на селе необязательно.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии граждан до конца 2024 года. Его реализация поспособствует снижению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР почти на 773 млрд рублей.





Дарья Акимова