Количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 10 млн человек

За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса, выздоровели 31 391 человек. Число зараженных выросло до 10 016 896 человек, а выздоровевших — до 8 741 355 человек.

Зафиксирована 1 132 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 289 483 человека.



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Ольга Шагиева