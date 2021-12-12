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Количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 10 млн человек

11:34, 12.12.2021
Количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 10 млн человек
Фото: realnoevremya.ru/

За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса, выздоровели 31 391 человек. Число зараженных выросло до 10 016 896 человек, а выздоровевших — до 8 741 355 человек.

Зафиксирована 1 132 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 289 483 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество

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