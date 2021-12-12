Количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 10 млн человек
За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса, выздоровели 31 391 человек. Число зараженных выросло до 10 016 896 человек, а выздоровевших — до 8 741 355 человек.
Зафиксирована 1 132 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 289 483 человека.
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