Легализация алкоголя на летних верандах не увеличит доход кафе и ресторанов

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявил, что разрешение на продажу алкогольной продукции на открытых верандах кафе и ресторанов не приведет к росту доходов заведений, однако снимет риск наказания за нарушение. Об этом сообщает «РИА Новости».



По словам Миронова, кафе и рестораны оказались в ситуации, когда «везде можно, но на самом деле нельзя». При этом проверяющие органы в основном относились лояльно к продаже алкоголя на верандах. Однако до сих пор владельцы кафе и ресторанов опасались возможных штрафов.

Напомним, в России могут разрешить розничную продажу алкоголя в сезонных летних кафе. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу.

Разиль Самигуллин