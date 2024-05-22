Рустам Минниханов провел встречу с королем Бахрейна в Москве

Сегодня в России с визитом побывал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, прибывший по приглашению президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи в Москве, которая состоялась по инициативе Рустама Минниханова, раис Татарстана подчеркнул значимость Королевства Бахрейн для РФ как торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе.

Рустам Минниханов поблагодарил короля Бахрейна за участие бахрейнской делегации в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», который прошел на прошлой неделе. Отдельно был отмечен вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрахима Аль Халифы.

Также раис Татарстана отметил вклад в работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» шейха Абдулрахмана бен Мохаммеда бен Рашида Аль Халифы, доброго друга Татарстана и председателя Высшего Совета по исламским делам Бахрейна.

Стороны отметили увеличение товарооборота между Россией и Бахрейном в 30 раз, по сравнению с прошлым годом. Его сумма составила $450 тысяч. Однако стороны выразили мнение, что номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка.

В ходе встречи Рустам Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане. Король Бахрейна выразил радость от визита в Россию и желание посетить Казань в следующий раз. Завтра состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы.



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Разиль Самигуллин