Всероссийский Сабантуй в 2025 году пройдет в Кировской области

Фото: Динар Фатыхов

Губернатор Кировской области Александр Соколов и раис Татарстана Рустам Минниханов договорились о проведении в 2025 году в Кировской области Всероссийского сельского Сабантуя. Об этом сообщает портал istochnik.online.

Праздник, объединяющий людей разных религий и символизирующий окончание весенне-полевых работ, пройдет при поддержке правительств Кировской области и Республики Татарстан. Уже создан организационный комитет по подготовке праздника. До начала лета 2024 года планируется разработать план мероприятий Праздника плуга.

Напомним, 28 апреля в Сочи стартовал V Южный Сабантуй. В Адлер приехали гости и делегации из 21 региона России. Первый заместитель председателя национального совета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров зачитал приветственное письмо раиса Татарстана.

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Разиль Самигуллин