Владимир Путин поручил разработать индивидуальные программы развития для 10 регионов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 регионов страны. Они должны быть реализованы в период с 2025 по 2030 год. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 4 апреля. В перечне регионов, которые нуждаются в улучшении показателей, указаны Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области.

На реализацию этих программ планируется выделить из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей ежегодно. Кабмин должен выполнить поручение к 1 октября 2024 года. Напомним, 10 мая Михаил Мишустин отметил, что правительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан.

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Разиль Самигуллин