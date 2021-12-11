Слуцкий прокомментировал проигрыш «Рубина» в матче сегодня

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов», прошедшего сегодня. Об этом сообщили на сайте клуба.

Слуцкий посчитал поражение закономерным. По его словам, игрокам самарской команды «Рубин» дал слишком много пространства. Атакующие действия казанцев не нанесли нужной для победы остроты.

Также тренер добавил, что итогами осенне-зимней части чемпионата недоволен. Нужно будет много работать, чтобы изменить ситуацию.

Сегодня «Рубин» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:0.



Дарья Акимова