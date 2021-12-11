За неделю из-за отсутствия QR-кодов не смогли поехать на транспорте 682 казанца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю, с 3 по 10 декабря, общественным транспортом Казани не смогли воспользоваться 682 человека, сообщает мэрия города.



В транспорте выявили 409 человек без QR-кодов. Еще 273 гражданина по этой же причине не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.

В течение недели транспорт проверили 3 056 раз. В автобусах без сертификатов выявили 271 пассажира, не допустили к поездке — 205 человек. Хотели воспользоваться троллейбусами, трамваями и метро 138 человек без QR-кодов, не допустили в электротранспорт 68 жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане восстанавливается пассажиропоток, упавший на 23% с момента введения QR-кодов в общественном транспорте.

Маргарита Головатенко