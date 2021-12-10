В Татарстане стал восстанавливаться пассажиропоток после введения QR-кодов в транспорте

Фото: Максим Платонов

В Татарстане восстанавливается пассажиропоток, упавший на 23% с момента введения QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.

По его словам, самой тяжелой неделей была первая, когда пассажиропоток снизился на 23% и привыкали к новой системе пассажиры с перевозчиками. На второй неделе, с 29 ноября, он уменьшился на 16%, то есть прирост составил 7% к первой неделе, что свидетельствует о восстановлении. На сегодняшний день снижение потока составляет 13%.

Кроме того, свою роль сыграло введение послабления режима. Правительство Татарстана внесло изменения в постановление и разрешило выдачу QR-кодов для проезда в транспорте уже после первой прививки и упорядочило выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.

Фото: Максим Платонов

9 декабря в казанском транспорте было обнаружено 46 пассажиров без QR-кодов. Из-за отсутствия кода 35 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В общей сложности воспользоваться общественным транспортом не смог 81 житель.



Дарья Акимова