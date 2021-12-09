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Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс, на запросы по-прежнему не реагирует

23:15, 09.12.2021
Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс, на запросы по-прежнему не реагирует
Фото: Фото: commons.wikimedia.org

Корабль «Донбасс» ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщает ЦОС ФСБ.

Экипаж корабля по-прежнему не реагирует на запросы. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания, подчеркивает ФСБ.

По данным ФСБ, в четверг утром корабль управления «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь, после чего выдвинулся в направлении Керченского пролива.

«Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — подчеркнули в ФСБ.

Маргарита Головатенко
Общество

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