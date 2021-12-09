Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс, на запросы по-прежнему не реагирует

Корабль «Донбасс» ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщает ЦОС ФСБ.

Экипаж корабля по-прежнему не реагирует на запросы. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания, подчеркивает ФСБ.



По данным ФСБ, в четверг утром корабль управления «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь, после чего выдвинулся в направлении Керченского пролива.

«Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — подчеркнули в ФСБ.

Маргарита Головатенко