ФСБ: корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.

В ФСБ РФ подчеркнули, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Известно, что корабль в настоящее время находится в 18 морских милях от Керченского пролива. Экипаж корабля не выходит на связь.

По данным ФСБ, в четверг утром корабль управления «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь, после чего выдвинулся в направлении Керченского пролива.

«Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было»,- подчеркнули в ФСБ.



В 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства, на что получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль ВМС Украины не планирует.

Маргарита Головатенко