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Жаворонков: в Татарстане 98 194 человека прошли повторную вакцинацию против COVID-19

10:13, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жаворонков: в Татарстане 98 194 человека прошли повторную вакцинацию против COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 98 194 человека прошли повторную вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Всего в республике вакцинацию против коронавируса прошли 2 189 735. За сутки прививку сделали 24 346 татарстанцев.

Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против коронавируса, 1 855 122 человека, сообщил Жаворонков.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан

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