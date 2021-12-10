Жаворонков: в Татарстане 98 194 человека прошли повторную вакцинацию против COVID-19
В Татарстане 98 194 человека прошли повторную вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Всего в республике вакцинацию против коронавируса прошли 2 189 735. За сутки прививку сделали 24 346 татарстанцев.
Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против коронавируса, 1 855 122 человека, сообщил Жаворонков.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19.
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