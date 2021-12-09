В Башкирии утвердили обвинение против бывшего сотрудника МЧС по обвинению в халатности, повлекшей гибель 11 человек

В Башкортостане заместителя начальника межрайонного отдела ГУ МЧС РБ будут судить по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности гибель 11 человек во время пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, сообщает СК РФ.



Следствие установило, что в январе 2020 года обвиняемый узнал из открытых источников о работе автономной НКО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» в деревне Ишбулдино. При проверке учреждения он нашел многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Обвиняемый не принял мер к их пресечению и привлечению виновных лиц к административной ответственности, а лишь ограничился направлением информационного письма в органы прокуратуры с предложением провести прокурорскую проверку.

Ночью 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Также руководителя организации признали виновной по ч. 3 ст. 238 УК РФ, ей назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам в течение двух лет.

Фото: glavarb.ru

О том, что начальнику отдела ГУ МЧС республики предъявят обвинение, стало известно в октябре.

В прошлом году в селе Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. 11 пожилых человек погибли, пять выжили благодаря действиям сотрудницы пансионата. В районе после происшествия ввели режим ЧС, туда выезжал глава республики Радий Хабиров. В июле текущего года суд вынес приговор директору заведения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко