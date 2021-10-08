В Башкирии сотрудник МЧС предстанет перед судом за халатность, повлекшую гибель 11 человек в доме престарелых

Заместителю начальника Учалинского межрайонного отдела ГУ МЧС по Башкирии предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек во время пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В январе 2020 года он провел проверку в Центре социального обслуживания населения в деревне Ишбулдино и обнаружил многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Оказалось ,что деятельность по оказанию социальных услуг инвалидам и другим престарелым людям осуществлялась в жилом доме «с чрезвычайно высоким риском пожарной опасности».

Фото: glavarb.ru

В доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, имелись нарушения изоляции электропроводки, эксплуатации обогревательных электрических приборов и другие. По версии следствия, обвиняемый не принял мер по пресечению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности. Он лишь направил информационное письмо в органы прокуратуры с предложением провести проверку. Позже он, зная, что никаких надзорных мероприятии не проводилось, сам не организовал внеплановую проверку. Свою вину мужчина не признал, сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкирии.

В прошлом году в селе Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. 11 пожилых человек погибли, пять выжили благодаря действиям сотрудницы пансионата. В районе после происшествия ввели режим ЧС, туда выезжал глава республики Радий Хабиров. В июле текущего года суд вынес приговор директору заведения. Подробнее — в материале «Реального времени».