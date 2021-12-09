Семьи погибших в результате стрельбы в московском МФЦ получат по 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Москве окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Согласно документу, семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшим — 500 тысяч рублей. Помимо прочего, на детей погибшего в результате стрельбы работника центра полагается ежемесячная выплата. Поддержка будет оказываться до их совершеннолетия.

Фото: realnoevremya.ru

Неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ во вторник. Погибли два человека, пострадали еще четыре, включая ребенка. Злоумышленником оказался военный пенсионер Сергей Глазов. Он поделился, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе. Свою вину он признал.

Диана Жиленкова