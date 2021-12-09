За прошедшие сутки в общественном транспорте Казани обнаружили 53 пассажира без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В минувшую среду в общественном транспорте столицы Татарстана выявили 53 пассажира без QR-кодов и 544 нарушителя масочного режима. Об этом сообщает телеграм-канал городского Комитета по транспорту.

Из-за отсутствия QR-кода еще 42 человека не допустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В общей сложности, воспользоваться услугами общественного транспорта не смогли 95 казанцев.

Фото: Максим Платонов

Также в комитете рассказали, что с начала декабря в общественном транспорте Казани обнаружили 2 783 пассажира без масок.

Несколько дней назад сообщалось, что в Набережных Челнах планируют обдумать компенсации потерянных доходов перевозчиков из-за QR-кодов.

Диана Жиленкова