В России зафиксировали еще 30 209 заражений COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 30 209 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заболели 9 925 806 россиян.

Всего выздоровел 8 637 861 человек, в том числе 35 794 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 1 181 жителя РФ. Таким образом, за все время от COVID-19 скончались 286 004 россиянина.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведено 570 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом в стране остаются 1 659 852 человека.

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Диана Жиленкова