В Казани подготовят проект планировки участка Горьковского шоссе до трассы М-7

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани подготовят проект планировки территории участка от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга» в рамках реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, проект необходимо подготовить до 14 октября 2023 года. Управлению архитектуры и градостроительства исполкома города поручено принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории.

Фото: скриншот документа

Диана Жиленкова