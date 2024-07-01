В Москве приостановили работу еще одной организации, чья продукция стала причиной вспышки ботулизма

В Москве судебные приставы приостановили деятельность организации по производству готовых блюд и кулинарных изделий после того, как ее продукция стала причиной вспышки ботулизма, сообщает ТАСС.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование на территории цеха организации. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, организация не смогла предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность изготавливаемой продукции. Кроме того, помещения цехов и технологическое оборудование содержались в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Суд признал компанию виновной по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Судебные приставы опечатали здания и помещения организации и предупредили руководство об уголовной ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.

В пятницу, 28 июня, в Люблинском районном суде Москвы был рассмотрен вопрос об административном правонарушении в отношении ООО «Локалкитчен», правообладателя бренда «Кухня на районе». Компанию обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Разиль Самигуллин