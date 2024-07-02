Всемирный банк: Россия вошла в список стран с высоким уровнем дохода

Фото: Динар Фатыхов

Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высокими доходами населения. Об этом говорится в блоге Всемирного банка, передает РИА «Новости».

В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14,3 тыс. долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12,8 тыс. долларов. Переход России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

Кроме России, в список высокодоходных стран вошли Болгария и Палау. Украина, Алжир, Монголия и Иран перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию «доходов выше среднего». На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5 тыс. долларов с 4,3 тыс. благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.

Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.

Напомним, по итогам 2023 года Росстат зафиксировал очередной минимум по доле людей, живущих за чертой бедности: 8,5% россиян оказались в этой категории. По сравнению с 2000 годом, когда был локальный максимум по доле бедных россиян (29%), ситуация заметно улучшилась: доля людей с низкими доходами сократилась более чем в три раза.

