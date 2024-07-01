Татарстан вошел в топ регионов по объемам выдач кредитов на покупку автомобиля

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ регионов по объемам выдач кредитов на покупку автомобиля. Жители республики взяли 69 тысяч кредитов на общую сумму 6,83 миллиарда рублей, сообщает Lenta.ru.

В мае 2024 года россияне оформили 106,32 тысячи автокредитов на общую сумму 160,99 миллиарда рублей. Это на десять процентов больше по объему и на девять процентов больше по количеству, чем в апреле. Средний чек кредита вырос на два процента, до 1,51 миллиона рублей.

Займы на новые машины заняли 77 процентов рынка в денежном выражении и 78 — в количественном. В прошлом месяце доля кредитов на новые автомобили составила 70 процентов от общего объема и количества выдач — 68,91 тысячи кредитов на сумму 101,57 миллиарда рублей.

Стоит подчеркнуть, что спрос на автокредитование в I квартале 2024 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Женщины стали чаще обращаться за автокредитами — их доля выросла с 27% до 30%. При этом среди заемщиков стало меньше людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также в категории с 25 до 34 лет.