В России может появиться новый образовательный центр для педагогов

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила правительству создать в стране всероссийский образовательный центр, передает РИА «Новости». Он будет предназначен для повышения квалификации преподавателей начального, среднего и высшего уровней образования.



Как отметила Лантратова, образовательные программы для учителей на базе центра «Сириус» рассчитаны исключительно на преподавателей основного общего и среднего общего образования, которые работают с талантливыми детьми — участниками олимпиад. В то же время необходимо уделять внимание повышению квалификации и других педагогов.

В обращении к зампредседателя правительства России Дмитрию Чернышенко депутат подчеркнула важность создания нового образовательного центра. По ее мнению, это позволит педагогам обмениваться опытом с коллегами из других регионов и улучшать свои профессиональные качества. Кроме того, инициатива поможет повысить уровень коммуникации между преподавателями и улучшить систему образования в целом.

Напомним, в Госдуме рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный на снижение бюрократической нагрузки для работников среднего профессионального и высшего образования.