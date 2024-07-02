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Сегодня в Казани без осадков и до +32 градусов

07:30, 02.07.2024
Сегодня в Казани без осадков и до +32 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +30 до +32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 5—10 м/с. По Татарстану также не ожидается существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов.

Напомним, что с сегодняшнего дня в республике ввели штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Оно продлится со 2 по 8 июля.

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