Сегодня в Казани без осадков и до +32 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +30 до +32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 5—10 м/с. По Татарстану также не ожидается существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов.



Напомним, что с сегодняшнего дня в республике ввели штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Оно продлится со 2 по 8 июля.