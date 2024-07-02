С 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкологическим больным «вне инструкции»

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в интервью РИА «Новости» о нововведениях в лечении онкологических заболеваний.

По словам специалиста, с 1 сентября консилиумы врачей смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне стандартных схем, если все линии терапии по стандартам уже проведены, но болезнь продолжает развиваться.

— С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции. Это для нас очень важно, — сказал Каприн.

Это позволит подбирать комплексное комбинированное лечение, включающее и радионуклидную терапию.

Напомним, в конце июня правительство выделило более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.