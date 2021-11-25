В Авиастроительном районе Казани появятся два микрорайона

В Казани утвердили проект планировки территории по улице Михаила Миля в Авиастроительном районе. Речь идет о создании двух микрорайонов. Об этом говорится в сборнике документов мэрии.

Первый микрорайон смешанной застройки будет ограничен улицами Дементьева, Михаила Миля и Тэцевской в юго-западной части территории. Второй микрорайон — улицами Тэцевской, Дементьева, Петра Витера и Михаила Миля, он будет представлен существующей промышленной застройкой. Общая площадь проекта планировки территории составит 238,27 га.

Фото: скриншот документа

Общественные обсуждения по поводу проекта проходили с 19 августа по 23 сентября этого года. Подробнее о том, как будут осваивать территорию, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова