В МИД развеяли опасения об отключении России от платежной системы SWIFT

В России пока нет угрозы отключения от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его мнению, работы по замещению межбанковской системы будут идти еще долго.

«Нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Спикер опроверг опасения об отключении России от системы SWIFT.

«Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — считает Биричевский.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что западные страны неоднократно показывали, что являются ненадежными партнерами для РФ. Поэтому отключение от системы SWIFT не станет неожиданностью. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил о том, что Россию вряд ли отключат от платежной системы SWIFT, поскольку это будет неблагоприятно не только для российских организаций, но и для зарубежных компаний.



Ольга Плешкова