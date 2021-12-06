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CNN: новый пакет санкций США предполагает отключение России от SWIFT

20:40, 06.12.2021
CNN: новый пакет санкций США предполагает отключение России от SWIFT
Фото: realnoevremya.ru

Власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину», сообщает RT со ссылкой на американский телеканал CNN.

Меры могут затронуть суверенный долг, энергетические компании и предусматривают отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT. Однако последнее, по словам собеседников канала, — крайняя мера.

Санкции хотят ввести против ближайшего окружения российского президента Владимира Путина и российских производителей энергии. Окончательных решений по санкциям не приняли, сейчас администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, имеющими более тесные экономические отношения с Россией.

Фото: pixabay.com

Ранее в МИД утверждали, что в России пока нет угрозы отключения от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБанки

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