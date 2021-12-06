CNN: новый пакет санкций США предполагает отключение России от SWIFT

Власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину», сообщает RT со ссылкой на американский телеканал CNN.



Меры могут затронуть суверенный долг, энергетические компании и предусматривают отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT. Однако последнее, по словам собеседников канала, — крайняя мера.

Санкции хотят ввести против ближайшего окружения российского президента Владимира Путина и российских производителей энергии. Окончательных решений по санкциям не приняли, сейчас администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, имеющими более тесные экономические отношения с Россией.

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Ранее в МИД утверждали, что в России пока нет угрозы отключения от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет.

Маргарита Головатенко