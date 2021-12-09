Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, запрещающий главам регионов называться президентами

Сегодня Госдума рассмотрит во втором, основном законопроект о региональной власти, позволяющий использовать регионам для наименования высшего должного лица слово «президент».



Сейчас слово «президент» для обозначения высшего должностного лица используется только в Татарстане.

Законопроект предусматривает, что глава российского региона избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется субъектом РФ, но не может превышать пяти лет.

Также снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд.

Ранее Госдума в первом чтении приняла закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. В Татарстане выступают против этой поправки.



Ольга Шагиева