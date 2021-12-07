Названный СМИ «стрелком из МФЦ» опроверг свое задержание

Мужчина, названный рядом СМИ «стрелком МФЦ» после стрельбы на юге Москвы, опроверг свое задержание, сообщает News.ru.



СМИ сообщили, что стрельбу в МФЦ «Рязанский» 7 декабря начал человек с таким же именем и такого же возраста. Фотографии с личной страницы в соцсети «ВКонтакте» начали публиковаться в изданиях.

«Конечно [я ни при чем], я сейчас в Московской области, неподалеку, в поселке работаю. Нет, конечно, вы что. Мне сейчас все названивают, и с работы названивают. Говорят, ты стрелял. Я говорю: «Где именно?» — приводит издание слова Сергея Глазова.

По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу в МФЦ после конфликта из-за маски — он отказался ее надеть. Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». По данным СМИ, мужчина стрелял из пистолета. Саперы не обнаружили в сумке задержанного взрывных устройств. Убиты двое, четверо пострадали, в их числе ребенок.

Полицейского, обезвредившего и задержавшего стрелка, представят к награде.

Маргарита Головатенко