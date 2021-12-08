Российское правительство выделит больше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Правительство России выделит больше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Премьер отметил, что это касается учителей, врачей, преподавателей вузов, представителей науки и культуры. Работа, по его словам, ведется в рамках реализации майского указа президента России Владимира Путина.
Мишустин также поручил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову взять исполнение этого решения под его личный контроль.
Также ранее появилась информация, что российское правительство выделит 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам.
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