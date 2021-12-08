Правительство России выделит еще 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам

В России дополнительно выделят 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства РФ.

Теперь родители, воспитывающие детей в одиночку, могут рассчитывать на ежемесячное пособие на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысячи рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru

На подобные цели правительство уже выделяло ранее 36 млрд рублей.

Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам еще более 6 млрд рублей на выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет.

Диана Жиленкова