Правительство России выделит еще 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам
В России дополнительно выделят 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства РФ.
Теперь родители, воспитывающие детей в одиночку, могут рассчитывать на ежемесячное пособие на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысячи рублей в месяц.
На подобные цели правительство уже выделяло ранее 36 млрд рублей.
Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам еще более 6 млрд рублей на выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет.
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