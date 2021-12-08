В Татарстане дороги от снега очищают 252 единицы техники

Сегодня на татарстанских дорогах в уборке снега задействованы 252 единицы техники, ночью — 240. В случае необходимости количество снегоуборочной техники увеличат. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ведомстве уточнили, что из-за непогоды в республиканских аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» задержек рейсов не произошло. В штатном режиме продолжает работать и железнодорожный транспорт.



Фото: Дмитрий Резнов

Утром в Казани на дорогах наблюдались сильные заторы. Образовавшиеся пробки оценили в девять баллов. На уборку улиц от снега вышли 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники.

Ухудшение погодных условий в республике синоптики обещают и завтра. Татарстанцев может настичь туман и сильная гололедица.



Диана Жиленкова