В Казани на уборку улиц от снега вышли 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники
В столице Татарстана к уборке улиц от снега привлечены 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники. В их число входят 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторная щетка, 40 самосвалов и другие виды техники, сообщает мэрия Казани.
Снег будут вывозить с участков следующих улиц:
- ул. 2-я Туринской;
- ул. Батурина;
- ул. Большой Красной;
- ул. Глушко;
- ул. Горького;
- ул. Дубравной;
- ул. Ершова и др.
Сегодня утром пробки на казанских дорогах достигли девяти баллов. Заторы образовались почти на всех въездах в город. Например, на улице Мира пробка в направлении Казани растянулась от М-7.
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