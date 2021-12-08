В Казани на уборку улиц от снега вышли 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники

В столице Татарстана к уборке улиц от снега привлечены 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники. В их число входят 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторная щетка, 40 самосвалов и другие виды техники, сообщает мэрия Казани.

Снег будут вывозить с участков следующих улиц:

ул. 2-я Туринской;

ул. Батурина;

ул. Большой Красной;

ул. Глушко;

ул. Горького;

ул. Дубравной;

ул. Ершова и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром пробки на казанских дорогах достигли девяти баллов. Заторы образовались почти на всех въездах в город. Например, на улице Мира пробка в направлении Казани растянулась от М-7.



Диана Жиленкова