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В Казани на уборку улиц от снега вышли 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники

10:29, 08.12.2021
В Казани на уборку улиц от снега вышли 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники
Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана к уборке улиц от снега привлечены 506 дорожных рабочих и 266 единиц специальной техники. В их число входят 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторная щетка, 40 самосвалов и другие виды техники, сообщает мэрия Казани.

Снег будут вывозить с участков следующих улиц:

  • ул. 2-я Туринской;
  • ул. Батурина;
  • ул. Большой Красной;
  • ул. Глушко;
  • ул. Горького;
  • ул. Дубравной;
  • ул. Ершова и др.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром пробки на казанских дорогах достигли девяти баллов. Заторы образовались почти на всех въездах в город. Например, на улице Мира пробка в направлении Казани растянулась от М-7.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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