Новости общества

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошел 25 901 человек

12:31, 08.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошел 25 901 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжается вакцинация от коронавируса. За минувшие сутки прививку сделал 25 901 человек.

Всего на 8 декабря в Татарстане от COVID-19 провакцинировано 2 141 824 человека. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 1 654 785 жителей республики, сообщили в Минздраве РТ.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 39 850 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 33 110 пациентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Актуальные новости о пандемии коронавируса на утро 8 декабря в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также