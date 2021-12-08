В Татарстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошел 25 901 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжается вакцинация от коронавируса. За минувшие сутки прививку сделал 25 901 человек.

Всего на 8 декабря в Татарстане от COVID-19 провакцинировано 2 141 824 человека. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 1 654 785 жителей республики, сообщили в Минздраве РТ.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 39 850 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 33 110 пациентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина