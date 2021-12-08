За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 193 зараженных коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане выявили 193 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заболели 39 850 татарстанцев.

Всего выздоровели 33 110 человек, в том числе 246 — за минувшие сутки. В общей сложности инфекция унесла жизни 1 312 жителей республики.

Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова