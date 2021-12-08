Новости общества

13:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 30 752 новых случая заражения COVID-19

11:46, 08.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 30 752 новых случая заражения COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зафиксировали 30 752 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных составило 9 895 597 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, всего выздоровело 8 602 067 жителей РФ, в том числе 36 976 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще 1 179 человек. За все время пандемии инфекция унесла жизни 284 823 россиян.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведено 446 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 664 134 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также