В России выявили 30 752 новых случая заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зафиксировали 30 752 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных составило 9 895 597 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, всего выздоровело 8 602 067 жителей РФ, в том числе 36 976 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще 1 179 человек. За все время пандемии инфекция унесла жизни 284 823 россиян.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведено 446 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 664 134 человека.

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Диана Жиленкова