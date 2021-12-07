После разговора с Путиным Байден проведет беседу с лидерами других стран

Президент США Джо Байден после разговора с президентом России Владимиром Путиным проведет встречу с лидерами других стран, сообщили в Белом доме.

Американский президент планирует провести встречу с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании и Италии.



Путин и Байден начали онлайн-саммит в 18.00 по мск. Встреча проходит в видеоформате, Журналисты к саммиту не допущены.

На онлайн-саммите президент США выразил надежду, что в следующий раз они с Путиным встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.

Маргарита Головатенко