В Татарстане зарегистрировано 232 заболевших COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 заболевших COVID-19. Всего на 6 декабря в республике зафиксировали 39 226 случаев заражения коронавирусом.
За весь период выздоровело 32 574 человек, в том числе 56 — за последние сутки. Умер 1 291 человек, в том числе 9 — за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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