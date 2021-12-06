В Татарстане зарегистрировано 232 заболевших COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 заболевших COVID-19. Всего на 6 декабря в республике зафиксировали 39 226 случаев заражения коронавирусом.

За весь период выздоровело 32 574 человек, в том числе 56 — за последние сутки. Умер 1 291 человек, в том числе 9 — за последние сутки.



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Ольга Шагиева