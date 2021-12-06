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В Татарстане зарегистрировано 232 заболевших COVID-19

11:50, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 232 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 заболевших COVID-19. Всего на 6 декабря в республике зафиксировали 39 226 случаев заражения коронавирусом.

За весь период выздоровело 32 574 человек, в том числе 56 — за последние сутки. Умер 1 291 человек, в том числе 9 — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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