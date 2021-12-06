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В России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса

11:47, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса
Фото: mos.ru

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса, выздоровели 28 070 человек. Число зараженных выросло до 9 833 749 человек, а выздоровевших — до 8 530 476 человек.

Зафиксированы 1 184 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 282 462 человека.

За последние сутки проведено 485 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 688 373 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество

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