В России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса, выздоровели 28 070 человек. Число зараженных выросло до 9 833 749 человек, а выздоровевших — до 8 530 476 человек.



Зафиксированы 1 184 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 282 462 человека.



За последние сутки проведено 485 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 688 373 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева