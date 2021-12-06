В РФ отмечается снижение заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России четвертую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю в стране зафиксировали на 3,3% меньше зараженных по сравнению с предыдущими.

Например, за прошедшие семь дней в общей сложности было выявлено 231 240 случаев заражения. Еще неделей ранее зарегистрировали 239 215 зараженных. Кроме того, число выздоровевших преобладает над количеством заболевших, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера стало известно, что в стране коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицу три недели подряд. К примеру, в Воронежской, Свердловской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Подмосковье этот показатель составил менее единицы.

Диана Жиленкова