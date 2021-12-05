Россиян предупредили о возможности похищения QR-кода

Фото: Ринат Назметдинов

Эксперты допустили, что в общественных местах мошенники могут воспользоваться ситуацией и украсть QR-код у переболевших или вакцинированных россиян. Сделать это они могут при помощи камеры на своем смартфоне, когда человек предъявляет сертификат в общественном месте.

— Появляется еще дополнительный вектор атаки: злоумышленнику достаточно находиться в непосредственной близости к жертве во время предъявления QR-кода и воспользоваться камерой своего смартфона или иными средствами фото- и видеофиксации, — предупредил эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков.

Эксперты напомнили, что злоумышленники могут взломать аккаунт гражданина на портале «Госуслуги», где и хранится QR-код. Чтобы не допустить этого, надо установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, мошенники могут взломать электронную почту, где также может храниться QR-код, или получить удаленный доступ к гаджету, на котором есть сертификат о вакцинации, пишут «Известия».

Напомним, лица, предъявляющие чужой или поддельный QR-код, подлежат уголовной ответственности по части пятой статьи 327 УК РФ (подделка документов). Нарушителю грозит арест сроком до шести месяцев.



Татьяна Демина