Татарстанцев предупредили о гололеде, метели и сильном ветре 5 декабря

В Татарстане 5 декабря прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, на территории Татарстана в воскресенье ночью ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный ветер порывами 15—18 м/с.

Ночью и днем на дорогах образуется сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

До этого жителей республики предупреждали о сильном ветре, метели и тумане в субботу, 4 декабря.

Маргарита Головатенко