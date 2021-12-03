Татарстанцев предупредили о сильном ветре, метели и тумане 4 декабря

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 4 декабря, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра в республике, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер порывами до 17—22 м/с и метель с существенным ухудшением видимости. Кроме того, в Гидрометцентре РТ предупредили о тумане, гололеде и сильной гололедице на дорогах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщили в Гидрометцентре РТ накануне, в субботу в Татарстане ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Минимальные температуры составят -2.. +1 градуса, днем — от 0 до +4°С.



Татьяна Демина