Байден заявил о готовящемся комплексе инициатив, касающихся России и Украины

Президент США Джо Байден разрабатывает комплекс инициатив, которые коснутся Украины и России. Сам политик регулярно контактирует с европейскими союзниками и украинцами. Об этом он рассказал во время выступления в Белом доме.

По словам президента, в этих консультациях принимают активное участие его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил Байден, разрабатываемый комплекс станет значимым набором инициатив, которые направлены на то, чтобы сделать для российского лидера Владимира Путина «очень, очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать», передает ТАСС.

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Сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что проведение переговоров между лидерами США и РФ планируется после визита Путина в Индию. Подразумевается обсуждение вопроса о достижении юридических договоренностей, которые исключают продвижение НАТО на восток в будущем.

Диана Жиленкова