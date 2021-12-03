Ушаков: президенты РФ и США могут обсудить расширение НАТО на восток

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден на предстоящих переговорах могут поднять вопрос о достижении юридических договоренностей, которые исключают продвижение НАТО на восток в будущем. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, еще одной темой для обсуждения может стать размещение на территории сопредельных государств оружейных систем, которые угрожают РФ. В том числе речь идет и об Украине. Ушаков отметил, что пока этот вопрос не обсуждался с американской стороной, передает «РИА Новости».

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Проведение переговоров политиков планируется после визита Путина в Индию.

Недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка встречи президентов РФ и США находится на продвинутой стадии. Он уточнил, проведение переговоров планируется не в очном формате.

Диана Жиленкова