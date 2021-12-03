Казанский зоопарк признан лучшим реализованным проектом отдыха и туризма на международном конкурсе

Казанский зоопарк «Река Замбези» был признан лучшим реализованным проектом отдыха и туризма на международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В этой номинации представили 35 объектов со всего мира, шесть было из Казани. Всего на конкурсе участвовали 996 проектов в 24 номинациях. Конкурсную комиссию возглавлял президент НОПРИЗ, народный архитектор России Михаил Посохин.

Казанский зоопарк было решено реконструировать в 2014 году. Первый этап работ включает в себя создание территории «Река Замбези». На ней находятся исключительно африканские животные. Открылась эта часть в 2019 году. Сейчас в зоопарке обитают 127 видов животных.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В ноябре в «Реке Замбези» появились новые обитатели — зебра и горилла. До весны зебру нельзя будет увидеть, так как будет жить в закрытом внутреннем вольере, чтобы провести зиму в тепле. На обезьяну можно посмотреть сейчас.



Дарья Акимова