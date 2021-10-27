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В казанском зоопарке появилась зебра

16:36, 27.10.2021
В казанском зоопарке появилась зебра
Фото: realnoevremya.ru

В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли зебру. Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.

Ее зовут Вика, ей 8 месяцев. До весны зебра будет жить в закрытом внутреннем вольере. Ее нельзя будет увидеть, поскольку Вике предстоит пройти карантин и переждать зиму в тепле. Весной зебру выпустят гулять вместе с антилопами, другими зебрами, марабу и страусами.

В зоопарк планируется привезти еще двух зебр. А в ближайшее время со старой территории зоопарка ожидается перевезти зебру Ремика. Общаться животные будут только через перегородку.

В начале октября у двух самок дамана, обитающих в казанском зоопарке, родились четыре детеныша.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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