В казанском зоопарке появилась зебра

В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли зебру. Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.

Ее зовут Вика, ей 8 месяцев. До весны зебра будет жить в закрытом внутреннем вольере. Ее нельзя будет увидеть, поскольку Вике предстоит пройти карантин и переждать зиму в тепле. Весной зебру выпустят гулять вместе с антилопами, другими зебрами, марабу и страусами.

В зоопарк планируется привезти еще двух зебр. А в ближайшее время со старой территории зоопарка ожидается перевезти зебру Ремика. Общаться животные будут только через перегородку.



В начале октября у двух самок дамана, обитающих в казанском зоопарке, родились четыре детеныша.



Татьяна Леухина